Однак ЗМІ заявили, що керівник Національної ради реформ нібито перебуває в Україні.

Важливо Спікер грузинського парламенту заявив, що Саакашвілі в Грузії нема, а його відео – фейк

Саакашвілі перебуває в Україні

Як розповіли джерела, близькі до Держприкордонслужби, що Міхеїл Саакашвілі кордон України останнім часом не перетинав. Ще одне джерело стверджує, що Саакашвілі вранці 1 жовтня перебував у Лісниках, де розташований його будинок. Звідти політик попрямував до Києва.

Зверніть увагу! 24 канал не має офіційного підтвердження цієї інформації.

Чи все ж в Грузії

Раніше голова Офісу простих рішень та результатів Марія Барабаш підтвердила інформацію про прибуття експрезидента Грузії на батьківщину.

Михайло Саакашвілі наразі перебуває в Грузії. Я, як керівник його офісу, можу це підтвердити,

– заявила Барабаш.

А один з членів "Єдиного національного руху" Мурман Думбадзе розповів, що Саакашвілі з'явиться на публіці у Грузії ввечері 2 жовтня, щойно в країні завершиться голосування на місцевих виборах.

Його чекає уся Грузія, – Думбадзе

Член "Єдиного національного руху" додав, що Саакашвілі чекає вся Грузія.

"Він у Грузії. У ці хвилини він перебуває у Батумі. Він зробив серйозну заяву, він дотримався своєї обіцянки (приїхати до Грузії – 24 канал)", – додав Думбадзе.

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Повернення Саакашвілі в Грузію

Саакашвілі 27 вересня придбав квиток на літак до Грузії. Наступного дня він оприлюднив фотографію документа.

Вранці 1 жовтня грузинський політик показав відеозвернення, в якому заявив, що повернувся на батьківщину і наразі перебуває у Батумі.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що третій президент не перетинав кордон країни.

Зверніть увагу! Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Зараз Саакашвілі є громадянином України. На батьківщині йому загрожує арешт.