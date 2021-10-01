Однак ЗМІ заявили, що керівник Національної ради реформ нібито перебуває в Україні.
Важливо Спікер грузинського парламенту заявив, що Саакашвілі в Грузії нема, а його відео – фейк
Саакашвілі перебуває в Україні
Як розповіли джерела, близькі до Держприкордонслужби, що Міхеїл Саакашвілі кордон України останнім часом не перетинав. Ще одне джерело стверджує, що Саакашвілі вранці 1 жовтня перебував у Лісниках, де розташований його будинок. Звідти політик попрямував до Києва.
Чи все ж в Грузії
Раніше голова Офісу простих рішень та результатів Марія Барабаш підтвердила інформацію про прибуття експрезидента Грузії на батьківщину.
Михайло Саакашвілі наразі перебуває в Грузії. Я, як керівник його офісу, можу це підтвердити,
– заявила Барабаш.
А один з членів "Єдиного національного руху" Мурман Думбадзе розповів, що Саакашвілі з'явиться на публіці у Грузії ввечері 2 жовтня, щойно в країні завершиться голосування на місцевих виборах.
Його чекає уся Грузія, – Думбадзе
Член "Єдиного національного руху" додав, що Саакашвілі чекає вся Грузія.
"Він у Грузії. У ці хвилини він перебуває у Батумі. Він зробив серйозну заяву, він дотримався своєї обіцянки (приїхати до Грузії – 24 канал)", – додав Думбадзе.
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Повернення Саакашвілі в Грузію
- Саакашвілі 27 вересня придбав квиток на літак до Грузії. Наступного дня він оприлюднив фотографію документа.
- Вранці 1 жовтня грузинський політик показав відеозвернення, в якому заявив, що повернувся на батьківщину і наразі перебуває у Батумі.
- Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що третій президент не перетинав кордон країни.