Об этом сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец. Он считает необходимым лично убедиться, что его жизни нет угрозы.

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Лубинец хочет посетить Саакашвили

Омбудсман призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили, который находится в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси.

Лубинец сообщил, что критическое состояние, в котором сейчас находится украинский гражданин Михеил Саакашвили, вызывает тревогу и беспокойство.

Также он заверил, что грузинская сторона должна обеспечить его надлежащей медицинской помощью и соответствующими условиями содержания в медицинском учреждении. Или способствовать переводу в европейские или американские медицинские учреждения.

В то же время Лубинец добавил, что "Украина как демократическое и современное европейское государство будет уделять максимум внимания соблюдению прав и интересов своих граждан, находящихся за границей".

Дело Саакашвили: что известно