Об этом сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец. Он считает необходимым лично убедиться, что его жизни нет угрозы.
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Лубинец хочет посетить Саакашвили
Омбудсман призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили, который находится в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси.
Лубинец сообщил, что критическое состояние, в котором сейчас находится украинский гражданин Михеил Саакашвили, вызывает тревогу и беспокойство.
Также он заверил, что грузинская сторона должна обеспечить его надлежащей медицинской помощью и соответствующими условиями содержания в медицинском учреждении. Или способствовать переводу в европейские или американские медицинские учреждения.
В то же время Лубинец добавил, что "Украина как демократическое и современное европейское государство будет уделять максимум внимания соблюдению прав и интересов своих граждан, находящихся за границей".
Дело Саакашвили: что известно
- Саакашвили заочно приговорили к 6 годам заключения из-за злоупотребления служебным положением. Он 8 лет не приезжал в Грузию. Но все же 1 октября 2021 Саакашвили вернулся, где его и задержали. Тогда же он объявил, что будет голодать.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилование Саакашвили не получит.
- У Саакашвили начались проблемы со здоровьем. Была информация даже о судорогах, которые вызваны энцефалопатией Вернике. Это одно из самых тяжелых осложнений от голодовки.
- Уже 20 ноября Саакашвили перестал голодать из-за проблем со здоровьем.
- Недавно Саакашвили написал письмо Андрею Садовому, где поддержал украинцев в борьбе против россиян
- Бывший президент Грузии находится в грузинской тюрьме. Его отравили сразу после ареста.