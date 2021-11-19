Накануне Саакашвили потерял сознание. Это был 49 день голодовки. Его пришлось перевести в реанимацию. Об этом заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

К теме Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы: Ясько говорит, что его надо спасать

Тяжелое осложнение

Политика осмотрела группа врачей. Они бьют тревогу: у третьего президента развилось одно из самых тяжелых осложнений – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике. Это неврологическое расстройство, которое характеризуется возможным поражением головного мозга,

Медики отмечают, что необходимо исследовать процессы в мозге. Для этого следует провести МРТ, включая МР-венографию головного мозга.

Саакашвили может впасть в кому

Отметили, что состояние Саакашвили критическое. Поэтому в очередной раз призвали перевести политика в многопрофильный госпиталь с большим опытом работы. Омбудсмен убеждена, что осложнение появилось именно потому, что вовремя не учли рекомендации врачей.

Отдельно подчеркнули, что осложнения могут вызвать кому, а также смерть.

Что этому предшествовало