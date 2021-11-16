ЕСПЧ требует от Грузии гарантировать политику безопасность в тюрьме. Также суд запросил у властей информацию относительно его нынешнего состояния здоровья.
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Саакашвили 10 ноября подал в ЕСПЧ жалобу. В ней политик заявил, что у тюрьмы нет возможности осуществлять эффективное лечение, а грузинские власти отказываются переводить его в больницу вне ее.
По словам Саакашвили, такую позицию Грузии следует считать нарушением права на жизнь. В то же время в ЕСПЧ делу политика предоставили статус приоритетной.
Европейский суд по правам человека решил принять временные меры по делу "Саакашвили против Грузии" относительно состояния здоровья заявителя,
– говорится в сообщении.
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Саакашвили в тюрьме: что известно
- Михеил Саакашвили в октябре вернулся в Грузию после 8 лет отсутствия. Политика сразу задержали и упекли в тюрьму в Рустави.
- Впоследствии Саакашвили объявил голодовку. Из-за этого его состояние здоровья существенно ухудшилось. Адвокат Саакашвили рассказал, что 14 ноября к политику не впустили консилиум врачей, который сформировали в грузинском Министерстве здравоохранения.
- Минюст Грузии 11 ноября обнародовал видео, на котором зафиксирован процесс перевода Саакашвили в тюремную больницу. Полицейские силой заносили политика в здание.
- Саакашвили в октябре написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину.