Представитель политической силы "Единое национальное движение" Давит Киркитадзе подчеркнул: голодовка политиков будет продолжаться, пока Саакашвили не переведут в гражданскую больницу. Голодовку объявили 9 членов оппозиции.
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В поддержку Саакашвили будут голодать:
- Давит Киркитадзе;
- Акаки Минашвили;
- Темур Джанашия;
- Бачуки Кардава;
- Ника Мачутадзе;
- Георгий Годабрелидзе;
- Сулхан Сибашвили;
- Леван Бежашвили;
- Абдулла Исмаилов.
Ясько о Саакашвили
- Любимая Саакашвили Елизавета Ясько рассказала, что состояние политика ежедневно ухудшается.
- По словам политика, Саакашвили не смог встать с кровати. Его нужно эвакуировать в реанимацию.
- Ясько отметила: "буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Саакашвили серьезно ухудшилось, он не смог встать с постели".
- Врач Николоз Кипшидзе заявил, что "время уходит, а чудес не бывает".