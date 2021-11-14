Представник політичної сили "Єдиний національний рух" Давіт Кіркітадзе наголосив: голодування політиків триватиме, аж доки Саакашвілі не переведуть у цивільну лікарню. Голодування оголосили 9 членів опозиції.

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На підтримку Саакашвілі голодуватимуть:

Давіт Кіркітадзе;

Акакі Мінашвілі;

Темур Джанашія;

Бачукі Кардава;

Ніка Мачутадзе;

Георгій Годабрелідзе;

Сулхан Сібашвілі;

Леван Бежашвілі;

Абдулла Ісмаїлов.

Зауважте! Ще 3 листопада голодування оголосила очільниця політсили "Дроа" Елене Хоштарія.

Ясько про Саакашвілі

Кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько розповіла, що стан політика щодня погіршується.

За словами політикині, Саакашвілі не зміг підвестись із ліжка. Його потрібно евакуювати до реанімації.

Ясько зауважила: "буквально щойно (вечір 13 листопада) стан Саакашвілі серйозно погіршився, він не зміг встати з ліжка".

Лікар Ніколоз Кіпшидзе заявив, що "час спливає, а чудес не буває".

Зверніть увагу! Андрій Садовий написав листа Саакашвілі. Мер Львова закликав політика припинити голодування. Садовий наголосив: "ти потрібен нам живим і здоровим". Саакашвілі у відповідь подякував за підтримку та висловив сподівання якнайшвидше повернутися в Україну.