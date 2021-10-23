Андрій Садовий заявив, що Саакашвілі потрібна якісна медична допомога, адже політик голодує з 1 жовтня. Про це мер Львова написав у фейсбуці.

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Саакашвілі написав листа Садовому

Андрій Садовий розповів, що 22 жовтня Ліза Ясько була у Міхеіла й він передав вітання. Проте вночі йому стало гірше.

Міхеіл Саакашвілі потребує госпіталізації та якісної медичної допомоги. Я сподіваюсь, що грузинська гідність буде вищою за бажання звести рахунки. Ми не маємо права залишити нашого друга в біді!

– заявив Садовий.

Додав також, що "українська влада не зможе просто відмовчатись".



Саакашвілі написав листа Садовому / Фото з фейсбуку Андрія Садового

У листі українсько-грузинський політик написав, що для нього та для Лізи (мовиться про нардепку від "Слуг народу" та кохану політика Єлизавету Ясько – 24 канал) людське ставлення зараз вирішальне.

"Я мав цей борг допомогти Грузії, але ти також знаєш, що я дуже люблю і вірний Україні та сподіваюся найближчим часом повернутися" – пояснив у листі Саакашвілі.

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