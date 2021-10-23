Андрій Садовий заявив, що Саакашвілі потрібна якісна медична допомога, адже політик голодує з 1 жовтня. Про це мер Львова написав у фейсбуці.
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Саакашвілі написав листа Садовому
Андрій Садовий розповів, що 22 жовтня Ліза Ясько була у Міхеіла й він передав вітання. Проте вночі йому стало гірше.
Міхеіл Саакашвілі потребує госпіталізації та якісної медичної допомоги. Я сподіваюсь, що грузинська гідність буде вищою за бажання звести рахунки. Ми не маємо права залишити нашого друга в біді!
– заявив Садовий.
Додав також, що "українська влада не зможе просто відмовчатись".
Саакашвілі написав листа Садовому / Фото з фейсбуку Андрія Садового
У листі українсько-грузинський політик написав, що для нього та для Лізи (мовиться про нардепку від "Слуг народу" та кохану політика Єлизавету Ясько – 24 канал) людське ставлення зараз вирішальне.
"Я мав цей борг допомогти Грузії, але ти також знаєш, що я дуже люблю і вірний Україні та сподіваюся найближчим часом повернутися" – пояснив у листі Саакашвілі.
Коротко про стан Міхеіла Саакашвілі у в'язниці
- Українсько-грузинський політик наприкінці вересня 2021 року незаконно перетнув кордон та повернувся в Грузію. Там його 1 жовтня арештували через відкриті кримінальні справи. У той же день він оголосив голодування, яке продовжує досі.
- 22 жовтня Саакашвілі відмовився від госпіталізації в тюремну лікарню. Проти госпіталізації політика також виступають і його адвокати, які побоюються, що його можуть вбити інші ув'язнені. Перед тим, 20 жовтня, консиліум лікарів порадив помістити Саакашвілі третього президента Грузії в медзаклад оскільки "ймовірність ускладнень висока".
- 23 жовтня особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе наголосив, що Саакашвілі необхідно лікувати в лікарні, а не у медичній кімнаті у в'язниці. Через погіршення здоров'я йому зробили переливання крові в "польових умовах".