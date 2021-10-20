Тоді ж третій грузинський президент оголосив голодування і з того часу його здоров'я суттєво погіршилося. Відтак, консиліум, який зібрали, щоб оцінити стан ексглави держави, порадив переведення до медзакладу.

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Рекомендують профілактичну госпіталізацію

Ми порушили питання про так звану профілактичну госпіталізацію, і зараз його розглядають. Все обговорили, дали рекомендацію,

– сказав Зураб Пагава.

За словами члена консиліуму, це не терміново, але оскільки "ймовірність ускладнень висока", щоб перестрахуватися, є рекомендація госпіталізації.

"Це не питання годин, але має відбутися найближчим часом", – додав він.

Зверніть увагу! Саакашвілі оголосив голодування 20 днів тому.

Ситуація з Саакашвілі: що відомо