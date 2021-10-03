Принаймні такі подробиці опублікували у грузинських ЗМІ. Журналісти від своїх джерел з'ясували, як Міхеіл Саакашвілі перемістився з України до Батумі, а згодом – у грузинську столицю.

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Усю дорогу провів у вентиляційній кабіні

Конфіденційне джерело повідомило, що Саакашвілі перетнув кордон Грузії в причепі. Його доставив до Грузії Ельгуджа Цомая з міста Абаша. Як виявилося згодом, саме він власник квартири, у якій переховувався Саакашвілі. За словами джерела, Ельгуджа тривалий час був водієм причепа і перевозив трави з Грузії в Україну.

Навіть найближчі товариші Міхеіла не знали про його прибуття до Грузії. Усю дорогу Саакашвілі провів у вентиляційній кабіні автомобіля. Як виявилося, трейлер Ельгужі Цомая перетнув державний кордон Грузії в Поті. Причіп потрапив у Поті, де Ельгуджа змінив машину і на власному автомобілі відвіз Саакашвілі до Батумі.

Ролики завантажили раніше

Міхеіл Саакашвілі 1 жовтня повідомив, що прибув у Грузію. Він опублікував відповідне відео із Батумі і звернувся до своїх прихильників.

Як зазначають ЗМІ, відео насправді були опубліковані вже із Тбілісі наступного дня по приїзду.

Відеоролики, опубліковані Мішею, були зняті в Батумі минулого вечора, але, за моєю інформацією, ці відео були завантажені до соціальної мережі з Тбілісі,

– розповідає ЗМІ.

Видання заперечує, що Саакашвілі в Грузії перебував протягом чотирьох днів.

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Нагадаємо, що коли Саакашвілі опублікував відеозвернення і зізнався, що перебуває у Грузії, офіційна влада заперечувала його прибуття у країну. Сам же політик і його найближче оточення запевняли у правдивості кадрів.

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