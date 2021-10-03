По крайней мере такие подробности опубликовали в грузинских СМИ. Журналисты от своих источников выяснили, как Саакашвили переместился из Украины в Батуми, а затем – в грузинскую столицу.

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Всю дорогу провел в вентиляционной кабине

Конфиденциальный источник сообщил, что Саакашвили пересек границу Грузии в прицепе. Его доставил в Грузию Эльгуджа Цомая из города Абаша. Как оказалось впоследствии, именно он владелец квартиры, в которой скрывался Саакашвили. По словам источника, Эльгуджа долгое время был водителем прицепа и перевозил травы из Грузии в Украину.

Даже ближайшие товарищи Михаила не знали о его прибытии в Грузию. Всю дорогу Саакашвили провел в вентиляционной кабине автомобиля. Как оказалось, трейлер Эльгужи Цомая пересек государственную границу Грузии в Поти. Прицеп попал в Поти, где Эльгуджа сменил машину и на собственном автомобиле отвез Саакашвили в Батуми.

Ролики загрузили ранее

Саакашвили 1 октября сообщил, что прибыл в Грузию. Он опубликовал соответствующее видео из Батуми и обратился к своим сторонникам.

Как отмечают СМИ, видео на самом деле были опубликованы уже из Тбилиси на следующий день после приезда.

Видеоролики, опубликованные Мишей, были сняты в Батуми вчера вечером, но, по моей информации, эти видео были загружены в социальную сеть из Тбилиси,

– рассказывает СМИ.

Издание отрицает, что Саакашвили в Грузии находился в течение четырех дней.

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Напомним, что когда Саакашвили опубликовал видеообращение и признался, что находится в Грузии, официальные власти отрицали его прибытие в страну. Сам же политик и его ближайшее окружение уверяли в правдивости кадров.

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