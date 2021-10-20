Тогда же третий грузинский президент объявил голодовку и с тех пор его здоровье существенно ухудшилось. Следовательно, консилиум, который собрали, чтобы оценить состояние экс-главы государства, посоветовал перевод в медучреждение.

Читайте также Трое экс-военных в тюрьме объявили голодовку в знак солидарности с Саакашвили

Рекомендуют профилактическую госпитализацию

Мы подняли вопрос о так называемой профилактической госпитализации, и сейчас его рассматривают. Все обсудили, дали рекомендацию,

– сказал Зураб Пагава.

По словам члена консилиума, это не срочно, но поскольку "вероятность осложнений высока", чтобы перестраховаться, есть рекомендация госпитализации.

"Это не вопрос часов, но должен состояться в ближайшее время", – добавил он.

Обратите внимание! Саакашвили объявил голодовку 20 дней назад.

Ситуация с Саакашвили: что известно