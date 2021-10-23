Такою інформацією поділився його особистий лікар Ніколоз Кипшидзе. Крім цього, він наголосив, що Саакашвілі необхідно лікувати в лікарні, а не у медичній кімнаті у в'язниці.

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Подробиці від лікаря Саакашвілі

Як пояснив медик, коли він прийшов відвідати політика, один із показників щодо його здоров'я був поганим. Тож Кипшидзе ухвалив рішення про переливання крові. Завдяки цьому кризу вдалося пройти. Стан третього грузинського президента наразі вже кращий, ніж раніше. Кипшидзе запевнив, що переливання крові пройшло "досить добре" – навіть попри те, що його довелося проводити у "польових умовах". Здійснювати цю процедуру йому допомагали тюремні лікарні та бригада медиків з реанімобіля, який чергує біля в'язниці на випадок погіршення стану Саакашвілі.

Особистий лікар політика наголосив, що медична кімната у в'язниці не призначена для лікування його пацієнта. Мовляв, це потрібно робити в іншому закладі. До того ж, колишній президент відмовляється лікуватися у тюремній клініці, а сам Кипишдзе як лікар цього не рекомендує.

Що цьому передувало