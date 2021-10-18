Особистий лікар колишнього президента Ніколоз Кипшидзе заявив, що Саакашвілі відчуває слабкість. Втім, про госпіталізацію наразі не мовиться.

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"Наразі в цьому немає потреби, але подивімося. Він слабкіший, ніж під час нашої попередньої зустрічі", – пояснив медик. За його рекомендацією вже завтра, 19 жовтня, відбудеться консиліум, на якому говоритимуть про стан затриманого політика.

Основне про голодування Саакашвілі:

Саакашвілі затримали у Грузії на початку жовтня. У в'язниці він відмовився від їжі. На восьмий день голодного протесту почав вживати натуральні соки та мед.

Згодом кохана політика Єлизавета Ясько повідомила, що у в'язниці той схуд на 12 кілограмів. У нього почалися проблеми з мовою, моторикою і кольором обличчя.

Лікар третього грузинського президента зауважив, що у Саакашвілі – рідкісне захворювання крові – таласемія. Голодувати при такому діагнозі категорично заборонено.

Врешті 16 жовтня політик таки погодився пройти медогляд та прийняти необхідні ліки. Після цього він продовжує пити тільки воду та чай.

Що кажуть представники влади

На інформацію про погіршення стану Саакашвілі відреагували, зокрема, у міністерстві культури Грузії, пише видання "Новости Грузия". Очільниця відомства Тея Цулукіані переконана, що опозиції вигідно поширювати чутки про ймовірну смерть політика за ґратами. Водночас вона наголосила, що немає жодних ризиків того, що він помре.

Зверніть увагу! 18 жовтня прихильники Саакашвілі організували біля будівлі Державної канцелярії акцію протесту. Не обійшлося без затримання активістів.