За словами Кіпшидзе, у вівторок, 19 жовтня, відбудеться консиліум лікарів мультифункціональної групи. Його мета – вивчення стану здоров'я Саакашвілі.
Зауважте У Грузії двоє в'язнів загинули під час пожежі в тюрмі, сусідній з в'язницею Саакашвілі
Востаннє я бачився з Саакашвілі у в'язниці 4 – 5 днів тому. З того часу його стан ще більш погіршився, але, мабуть, у нього дуже сильний організм,
– заявив Кіпшидзе.
Саакашвілі продовжує пити тільки воду та чай.
Кіпшидзе наголосив, що наразі нема потреби переводити політика до лікарні. Однак, на жаль, цей момент все одно настане.
Саакашвілі важко пересуватися
- У в'язниці політика відвідала Членкиня "Єдиного національного руху" Анна Цітлідзе.
- Вона зауважила: Саакашвілі не дозволяє багато говорити про власне самопочуття. Водночас помітно, що стан погіршився.
- За словами політикині, Саакашвілі – "худий, блідий і повільний, йому важко пересуватися".
- Однак політик налаштований продовжувати голодування.
- Він говорить, що країну потрібно рятувати та "довести до кінця цю почату перемогу".