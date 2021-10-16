По словам Кипшидзе, во вторник, 19 октября, состоится консилиум врачей мультифункциональной группы. Его цель – изучение состояния здоровья Саакашвили.

Заметьте В Грузии двое заключенных погибли при пожаре в тюрьме, по соседству с тюрьмой Саакашвили

Последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4 – 5 дней назад. С тех пор его состояние еще более ухудшилось, но, видимо, у него очень сильный организм,

– заявил Кипшидзе.

Саакашвили продолжает пить только воду и чай.

Кипшидзе подчеркнул, что пока нет необходимости переводить политика в больницу. Однако, к сожалению, этот момент все равно наступит.

Саакашвили трудно передвигаться