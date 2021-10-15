Член "Единого национального движения" Анна Цитлидзе посетила третьего грузинского президента в пенитенциарном учреждении. Во время общения с журналистами она сообщила, в каком состоянии находится бывший глава государства.
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Он худой, бледный и медлительный, ему трудно передвигаться,
– сказала Анна Цитлидзе.
Не будет прекращать голодовку
По ее словам, при этом Саакашвили заявил, что не будет прекращать голодовку.
"Он не дал мне много говорить о состоянии здоровья и сказал, что это не важно, когда нужно спасать страну, и сейчас главное – довести до конца эту начатую победу", – Анна Цитлидзе.
Я спросила по поводу прекращения голодовки, это вопрос о котором он вообще не хочет говорить, он принял твердое решение. Он ждет, что его личному врачу дадут право как-то войти к нему,
– добавила членкиня "Единого национального движения".
К слову В правительстве Грузии предложили создать группу врачей для Саакашвили
Возвращение Саакашвили в Грузию
- Саакашвили 27 сентября приобрел билет на самолет в Грузию. На следующий день он обнародовал фотографию документа.
- Утром 1 октября грузинский политик показал видеообращение, в котором заявил, что вернулся и находится в Батуми.
- Оказалось, что в Грузию он попал незаконно, пересекая границу в кабине трейлера. Впоследствии политика арестовали.