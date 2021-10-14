Предварительно о том, что сторонники Саакашвили собираются на протест, сообщала нардеп и любимая политика Елизавета Ясько. Сам заключенный голодает с 1 октября.
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Тысячи людей вышли на протест в Тбилиси
Ориентировочно 50 тысяч человек собрались в четверг (речь идет о 14 октября – 24 канал) на площади в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения третьего президента Грузии Михеила Саакашвили,
– говорится в сообщении.
Некоторые СМИ пишут, что людей от 30 до 50 тисяч. Они приехали даже из регионов страны. Акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала "Мтавари" и адвокат Саакашвили Ника Мелия зачитал послание третьего президента. В нем политик призвал общественность страны к примирению и объединению.
Кроме того, он призвал оппозиционеров 30 октября 2021 года на выборах проголосовать за кандидатов от "Национального движения".
Тысячи людей вышли на акцию за освобождение Саакашвили в Тбилиси / Фото APA, DW
Относительно оппонентов Саакашвили заверил, что "Карфаген должен быть разрушен" в отношении своих политических оппонентов – правящей партии "Грузинская мечта", которую основал миллиардер Бидзина Иванишвили.
Далее сторонники Саакашвили критиковали правящую власть и требовали освободить Саакашвили.
В Тбилиси люди требуют освободить Саакашвили: смотрите видео
Издание "Sputnik Грузия" написало, что люди заполнили площадь Свободы и прилегающую территорию. Они несли плакаты с надписями "Свободу Миши", "Нет политическому преследованию", флаги Грузии и плакаты с названиями городов, из которых они приехали.
Также есть флаги Азербайджана и Украины. Плакаты виднеются на колоннах автомобилей, приехавших из разных уголков Грузии.
Коротко о заключении Саакашвили
- 1 октября в Грузии задержали Михеила Саакашвили. Это случилось из-за уголовных дел, которые открыты против политика. В тот же день он начал голодать.
- 4 октября сотни людей начали выходить на акции, требуя его освобождения. Из-за ухудшения здоровья политика протестующие собирались возле тюрьмы в Рустави. На акции приходил даже брат экс-президента Грузии.
- Один из протестов даже перешел в столкновения. Некоторых людей правоохранители начали задерживать. Соратник Саакашвили и один из лидеров "Единого национального движения" Гиорги Барамидзе рассказал о протестах. Он считает, что политическая ситуация в государстве похожа на Беларусь и Туркменистан.