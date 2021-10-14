Попередньо про те, що прихильники Саакашвілі збираються на протест, повідомляла нардепка та кохана політика Єлизавета Ясько. Сам ув'язнений голодує з 1 жовтня.
До теми У Тбілісі відбудеться великий мітинг на підтримку Саакашвілі
Тисячі людей вийшли на протест в Тбілісі
Орієнтовно 50 тисяч людей зібралися у четвер (мовиться про 14 жовтня – 24 канал) на площі у центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі,
– мовиться у повідомленні.
Деякі ЗМІ пишуть, що людей від 30 до 50 тисяч. Вони приїхали навіть з регіонів країни. Акція почалась з того, що гендиректор опозиційного каналу "Мтавари" та адвокат Саакашвілі Ніка Мелія зачитав послання третього президента. У ньому політик закликав громадськість країни до примирення й об'єднання.
Окрім того, він закликав опозиціонерів 30 жовтня 2021 року на виборах проголосувати за кандидатів від "Національного руху".
Тисячі людей вийшли на акцію за звільнення Саакашвілі в Тбілісі / Фото APA, DW
Щодо опонентів Саакашвілі запевнив, що "Карфаген повинен бути зруйнований" щодо своїх політичних опонентів – правлячої партії "Грузинська мрія", яку заснував мільярдер Бідзіна Іванішвілі.
Далі прихильники Саакашвілі критикували правлячу владу та вимагали звільнити Міхеіла Саакашвілі.
У Тбілісі люди вимагають звільнити Саакашвілі: дивіться відео
Видання "Sputnik Грузія" написало, що люди заповнили площу Свободи і прилеглу територію. Вони несли плакати з написами "Свободу Міші", "Ні політичному переслідуванню", прапори Грузії і плакати з назвами міст, з яких вони приїхали.
Також є прапори Азербайджану і України. Плакати видніються на колонах автомобілів, які приїхали з різних куточків Грузії.
Коротко про ув'язнення Саакашвілі
- 1 жовтня у Грузії затримали Міхеіла Саакашвілі. Це трапилось через кримінальні справи, які відкриті проти політика. У той же день він почав голодувати.
- 4 жовтня сотні людей почали виходити на акції, вимагаючи його звільнення. Через погіршення здоров'я політика протестувальники збирались біля в'язниці у Руставі. На акції приходив навіть брат експрезидента Грузії.
- Один із протестів навіть перейшов у сутички. Деяких людей правоохоронці почали затримувати. Соратник Саакашвілі і один з лідерів "Єдиного національного руху" Гіоргі Барамідзе розповів про протести. Він вважає, що політична ситуація у державі схожа на Білорусь та Туркменістан.