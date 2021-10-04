Поблизу тюрми 4 жовтня зібралися сотні прихильників третього грузинського президента. Вони вимагають його звільнення та зняття всіх обвинувачень.
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Більшість із них приїхали з різних куточків країни. Колони автомобілів з державними прапорами, які слідували до місця проведення акції, зранку можна було помітити як у західній, так і в східній частині Грузії.
Біля в'язниці встановили сцену
Демонстранти встановили поблизу в'язниці велику сцену, з якої, як очікується, до учасників мітингу будуть звертатися політичні лідери.
У натовпі можна помітити прапори:
- України;
- Азербайджану;
- Євросоюзу;
- НАТО.
Деякі тримають в руках плакати з написами "Ні політичному переслідуванню!", "Свободу Міхаілу Саакашвілі" та інші.
Повернення Саакашвілі в Грузію
- Саакашвілі 27 вересня придбав квиток на літак до Грузії. Наступного дня він оприлюднив фотографію документа.
- Вранці 1 жовтня грузинський політик показав відеозвернення, в якому заявив, що повернувся і перебуває у Батумі.
- Виявилося, що у Грузію він потрапив незаконно, перетнувши кордон у кабіні трейлера. Згодом політика заарештували.