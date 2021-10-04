Поблизу тюрми 4 жовтня зібралися сотні прихильників третього грузинського президента. Вони вимагають його звільнення та зняття всіх обвинувачень.

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Більшість із них приїхали з різних куточків країни. Колони автомобілів з державними прапорами, які слідували до місця проведення акції, зранку можна було помітити як у західній, так і в східній частині Грузії.

Біля в'язниці встановили сцену

Демонстранти встановили поблизу в'язниці велику сцену, з якої, як очікується, до учасників мітингу будуть звертатися політичні лідери.

У натовпі можна помітити прапори:

  • України;
  • Азербайджану;
  • Євросоюзу;
  • НАТО.

Деякі тримають в руках плакати з написами "Ні політичному переслідуванню!", "Свободу Міхаілу Саакашвілі" та інші.

Повернення Саакашвілі в Грузію