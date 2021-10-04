Вблизи тюрьмы 4 октября собрались сотни сторонников третьего грузинского президента. Они требуют его освобождения и снятия всех обвинений.

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Большинство из них приехали из разных уголков страны. Колонны автомобилей с государственными флагами, которые следовали к месту проведения акции, утром можно было заметить как в западной, так и восточной части Грузии.

Возле тюрьмы установили сцену

Демонстранты установили вблизи тюрьмы большую сцену, с которой, как ожидается, к митингующим будут обращаться политические лидеры.

В толпе можно заметить флаги:

Украины;

Азербайджана;

Евросоюза;

НАТО.

Некоторые держат в руках плакаты с надписями "Нет политическому преследованию!", "Свободу Михаилу Саакашвили" и другие.

Обратите внимание! К митингу также присоединились сотрудники организации "Офис простых решений и результатов", созданной в Украине по инициативе Саакашвили. Они прибыли в Грузию специально, чтобы поддержать политика.

Возвращение Саакашвили в Грузию

Саакашвили 27 сентября приобрел билет на самолет в Грузию. На следующий день он обнародовал фотографию документа.

Утром 1 октября грузинский политик показал видеообращение, в котором заявил, что вернулся и находится в Батуми.

Оказалось, что в Грузию он попал незаконно, пересекая границу в кабине трейлера. Впоследствии политика арестовали.

Обратите внимание! В Грузии против Саакашвили открыто 4 уголовных дела, по двум есть приговоры – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.