Так, в своем обращении Саакашвили назвал результаты "Единого национального движения" замечательными.
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В то же время политик отметил, что действующее правительство "всегда легко выигрывало местные выборы".
Обычно им не требовалось никаких дополнительных усилий, не требовалось никакого дополнительного напряжения. Когда они думали, что люди наконец-то сломаны, в каждом крупном городе проводится второй тур выборов, в некоторых из этих городов их опережает "Единое национальное движение",
– написал Саакашвили.
Он подчеркнул, что это означает лишь одно – "мы не только не сдались, но и боролись еще упорнее".
Дни правительства Грузинской мечты сочтены. Я горжусь вами!
– добавил политик.
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Что этому предшествовало
В минувшие выходные в Грузии состоялись выборы органов местного самоуправления. Граждане выбирали 64 мэров, а также 2 068 членов 64 сакребуло — городских и муниципальных собраний. В то же время по словам международных наблюдателей, во время голосования были допущены нарушения.
Возвращение Саакашвили на родину
- Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что на родине политик заочно осужден по делам об избиении депутата Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии".
- Политику вынесли приговор заочно – 6 лет заключения. Помиловать его может президент страны, однако Саломе Зурабишвили заявила, что это никогда не произойдет.
- Владимир Зеленский заявил, что Украина не останется в стороне от дела политика в Грузии. Украина будет добиваться возвращения Саакашвили, который является ее гражданином.