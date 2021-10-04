Так, в своем обращении Саакашвили назвал результаты "Единого национального движения" замечательными.

Важно ЦИК Грузии объявил результаты выборов: партия Саакашвили уступила правящей политсиле

В то же время политик отметил, что действующее правительство "всегда легко выигрывало местные выборы".

Обычно им не требовалось никаких дополнительных усилий, не требовалось никакого дополнительного напряжения. Когда они думали, что люди наконец-то сломаны, в каждом крупном городе проводится второй тур выборов, в некоторых из этих городов их опережает "Единое национальное движение",

– написал Саакашвили.

Обратите внимание! По данным ЦИК, 46,68% избирателей поддержали правящую партию "Грузинская мечта". Зато "Единое национальное движение", которое возглавляют соратники Михеила Саакашвили, получило 30,7%.

Он подчеркнул, что это означает лишь одно – "мы не только не сдались, но и боролись еще упорнее".

Дни правительства Грузинской мечты сочтены. Я горжусь вами!

– добавил политик.

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Что этому предшествовало

В минувшие выходные в Грузии состоялись выборы органов местного самоуправления. Граждане выбирали 64 мэров, а также 2 068 членов 64 сакребуло — городских и муниципальных собраний. В то же время по словам международных наблюдателей, во время голосования были допущены нарушения.

Возвращение Саакашвили на родину