Второе место за оппозиционной партией "Единое национальное движение", которую возглавляют соратники Михаила Саакашвили. Ее достижение – 30,7%.

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Сколько набрали другие партии

Партия Георгия Гахарии "За Грузию" – 7,79%.

"Лело для Грузии" – 2,71%,

Остальные партии меньше 2% голосов.

Между оппозиционерами и властью существовала договоренность

Отметим, что ранее между представителями власти и грузинскими оппозиционерами была заключена сделка, которую показали посредники из ЕС. Если "Грузинская мечта" наберет меньше 43%, то власти будут вынуждены провести досрочные парламентские выборы.

Обратите внимание! Накануне выборов в Грузию вернулся третий президент страны Михаил Саакашвили. Его сразу же задержали.

Актуально Саакашвили – наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку, – Кулеба

Что известно о задержании Саакашвили: