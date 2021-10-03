Друге місце за опозиційною партією "Єдиний національний рух", яку очолюють соратники Міхеіла Саакашвілі. Її здобуток – 30,7%.
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Скільки набрали інші партії
- Партія Георгія Гахарії "За Грузію" – 7,79%.
- "Лело для Грузії" – 2,71%,
- Решта партій менше ніж 2% голосів.
Між опозиціонерами та владою існувала домовленість
Зазначимо, що раніше між представниками влади та грузинськими опозиціонерами була укладена угода, яку засвідчили посередники з ЄС. Якщо "Грузинська мрія" набере менше ніж 43%, то влада буде змушена провести дострокові парламентські вибори.
Актуально Саакашвілі – наш громадянин, ми будемо надавати йому відповідну підтримку, – Кулеба
Що відомо про затримання Саакашвілі:
- У Грузії Саакашвілі засудили за кількома справами: про побиття депутата Гелашвілі та вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії".
- Заочний вирок – 6 років позбавлення волі.
- Президентка країни Саломе Зурабішвілі повідомила, що помилування для Саакашвілі не буде.
- Сам Саакашвілі вважає своє затримання політичним.