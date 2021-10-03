Друге місце за опозиційною партією "Єдиний національний рух", яку очолюють соратники Міхеіла Саакашвілі. Її здобуток – 30,7%.

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Скільки набрали інші партії

Партія Георгія Гахарії "За Грузію" – 7,79%.

"Лело для Грузії" – 2,71%,

Решта партій менше ніж 2% голосів.

Між опозиціонерами та владою існувала домовленість

Зазначимо, що раніше між представниками влади та грузинськими опозиціонерами була укладена угода, яку засвідчили посередники з ЄС. Якщо "Грузинська мрія" набере менше ніж 43%, то влада буде змушена провести дострокові парламентські вибори.

Зверніть увагу! Напередодні виборів до Грузії повернувся третій президент країни Міхеіл Саакашвілі. Його одразу ж затримали.

Актуально Саакашвілі – наш громадянин, ми будемо надавати йому відповідну підтримку, – Кулеба

Що відомо про затримання Саакашвілі: