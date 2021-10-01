Крім уже відкритих кримінальних проваджень, Саакашвілі інкримінують незаконний перетин кордону.

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Рішення оскаржити неможливо

Суд трьох інстанцій визнав винним Міхеїла Саакашвілі у побитті депутата парламенту Валерія Гелашвілі та в справі співробітника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гіргвліані. За це колишній президент Грузії проведе 6 років у в'язниці. Вирок не підлягає оскарженню.

Окрім того, Саакашвілі досі є фігурантом 4 кримінальних справ:

розігнання акції 7 листопада 2007 року;

розтрата 9,2 мільйона ларі Служби держохорони;

розгром телеканалу "Імеді";

заволодіння майном мільярдера Барді Патаркацішвілі.

Ще одною справою стане незаконний перетин кордону, яку Міністерство внутрішніх справ Грузії відкрило після затримання Саакашвілі.

Адвокат Саакашвілі обурений

Адвокат Міхеїла Саакашвілі переконаний, що затримання експрезидента є політично вмотивованим. Саме тому він закликає грузинів на місцевих виборах у неділю підтримати опозиційні сили, щоб політик міг вийти із в'язниці.

Це затримання – це політичний акт. Зараз головне, щоб грузинський народ завтра прийшов на вибори. Якщо переможе опозиція, то ми всі побачимо, як цей же прем'єр-міністр дасть нову пресконференцію, де скаже, що політична ситуація змінилася і треба звільнити Саакашвілі,

– заявив адвокат.

Крім того, юрист зазначив, що йому й досі не дозволили поспілкуватися з його підзахисним.

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