Именно поэтому представитель Посольства Грузии в Украине посетил МИД. Об этом глава украинского ведомства рассказал в комментарии телеканалу 2 октября.

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Саакашвили – наш гражданин. Мы будем оказывать ему соответствующую поддержку,

– заверил Кулеба.

Он добавил, что утром 2 октября представитель посольства Грузии прибыл в Министерство иностранных дел Украины. По словам Кулебы – "на наш вызов". Уже в ведомстве "с ним все это будет проговорено".

Глава МИД Украины заявил, что "каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду".

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