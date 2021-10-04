Так, у своєму зверненні Саакашвілі назвав результати "Єдиного національного руху" чудовими.

Важливо ЦВК Грузії оголосила результати виборів: партія Саакашвілі поступилась панівній політсилі

Водночас політик зазначив, що чинний уряд "завжди легко вигравав місцеві вибори".

Зазвичай їм не потрібно ніяких додаткових зусиль, не було потрібно ніякого додаткового напруження. Коли вони думали, що люди нарешті зламані, у кожному великому місті проводиться другий тур виборів, у деяких з цих міст їх випереджає "Єдиний національний рух",

– написав Саакашвілі.

Зверніть увагу! За даними ЦВК, 46,68% виборців підтримали панівну партію "Грузинська мрія". Натомість "Єдиний національний рух", яку очолюють соратники Міхеіла Саакашвілі, здобув 30,7%.

Він наголосив, що це означає лише одне – "ми не тільки не здалися, а й боролися ще наполегливіше".

Дні уряду Грузинської мрії полічені. Я пишаюся вами!

– додав політик.

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Що цьому передувало

Минулими вихідними у Грузії відбулися вибори органів місцевого самоврядування. Громадяни вибирали 64 мерів, а також 2 068 членів 64 сакребуло — міських і муніципальних зборів. Водночас за словами міжнародних спостерігачів, під час голосування були допущені порушення.

Повернення Саакашвілі на батьківщину