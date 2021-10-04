Працівники тюрми, де утримується політик Міхеіл Саакашвілі, називають його "паном президентом".

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В яких умовах утримується Саакашвілі

Колишній президент перебуває у в'язниці №12. Вона розташована в грузинському місті Руставі. Його помістили:

в одиночну камеру "європейського стандарту",

біля неї встановили цілодобове відеоспостереження,

у розпорядженні політика є елементи так званого "підвищеного комфорту" – телевізор і мобільний туалет,

Саакашвілі може отримувати триразове харчування,

один раз на три години лікар контролює стан колишнього президента.

Зверніть увагу! Після затримання колишній президент Саакашвілі на знак протесту оголосив голодування у СІЗО.

Майже весь персонал в'язниці – його шанувальники

Так, у в'язниці до політика ставляться "прекрасно".

90% тюремного персоналу – його шанувальники. Ми прекрасно жили при Саакашвілі і це пам'ятаємо,

– розповів інформатор.

Чоловік з тюремної системи зауважив, що Саакашвілі "пощастило", що він потрапив у тюрму зараз, а не в той час, коли був президентом.

"Небо і земля. Саакашвілі у своїй в'язниці не протримався б і трьох днів! Йому пощастило, що часи змінилися – він би нам розповів, чий він шпигун! Корився б на відео. У нас тоді сиділи добре. Тихо", – каже інформатор.

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Затримання Міхеіла Саакашвілі: коротко