Він закликав прихильників вийти на вулиці і підтримати затриманого експрезидента Грузії. Його після прибуття в країну, 1 жовтня, затримали і доправили в СІЗО.

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У Грузії організовують протести на підтримку Саакашвілі

"Свободу Міші", – написав грузинський опозиціонер Ніка Мелія на своїй фейсбук-сторінці. Він анонсував, що протест заплановано на 4 жовтня о 15:00.

Масова акція має відбутися біля фортеці Руставі. Саме там розташована колонія, в яку перевели Саакашвілі.

Заклик опозиції підтримало чимало користувачів у фейсбуці. Люди висловили підтримку і бажання, аби затриманого політика відпустили на волю:

"Свободу Міші і Грузії в цілому";

"Свободу найкращому президенту країни і всьому грузинському народу".

Саакашвілі затримали в Грузії: що відомо