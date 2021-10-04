Он призвал сторонников выйти на улицы и поддержать задержанного экс-президента Грузии. Его по прибытии в страну, 1 октября, задержали и доставили в СИЗО.
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В Грузии организуют протесты в поддержку Саакашвили
"Свободу Мише", – написал грузинский оппозиционер Ника Мелия на своей фейсбук-странице. Он анонсировал, что протест запланирован на 4 октября в 15:00.
Массовая акция должна состояться у крепости Рустави. Именно там расположена колония, в которую перевели Саакашвили.
Призыв оппозиции поддержало немало пользователей в фейсбуке. Люди выразили поддержку и желание, чтобы задержанного политика отпустили на волю:
- "Свободу Миши и Грузии в целом";
- "Свободу лучшему президенту страны и всему грузинскому народу".
Саакашвили задержали в Грузии: что известно
- Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Премьер-министр Грузии сообщил, что экс-главу страны заочно осудили по делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии". Ему грозит до 6 лет за решеткой.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили решительно заявила, что никогда не помилует задержанного политика.
- Зато Владимир Зеленский уже отреагировал на эту ситуацию. Он подчеркнул, что хочет добиться возвращения Саакашвили в Украину.