Попри фальсифікації та залякування, люди продовжують боротися. Про акції протестів у Грузії розповів в ефірі 24 каналу соратник експрезидента Грузії і один з лідерів "Єдиного національного руху" Гіоргі Барамідзе.
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Барамідзе: Ми продовжимо боротьбу
Він пояснив, що в жодному великому місті режим Бідзіна Іванішвілі не зміг перейти межу 40%. Тому у великих містах відбуватиметься другий тур.
Це (ситуація – 24 канал) схоже на Білорусь і Туркменістан. На жаль, я змушений це говорити,
– наголосив Барамідзе.
За його словами, грузинський народ вийшов і показав, що не підтримує таку владу. Люди збираються ставити намети і, ймовірно, залишатись на ніч.
"Ми продовжимо боротьбу за звільнення нашої країни та Саакашвілі", – сказав опозиціонер.
Протести за звільнення Саакашвілі: що відомо
- Мітингувальники зібрались біля фортеці Руставі, куди помістили Саакашвілі після арешту.
- Люди з'їхались з різних регіонів Грузії.
- Протестувальники в руках тримають плакати з написами "Ні політичному переслідуванню!", "Свободу Михеілу Саакашвілі" тощо.
Опозиціонер розповів про протести у Грузії: дивіться відео