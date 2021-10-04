Опозиція розуміє, що державу треба позбавити режиму Володимира Путіна та олігарха Бідзіна Іванішвілі. Про це в ефірі 24 каналу сказав соратник експрезидента та один з лідерів "Єдиного національного руху" Гіоргі Барамідзе.

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"Його арешт порадував тільки Путіна і олігарха Іванішвілі. Його судові справи визнають тільки Путін і олігарх Іванішвілі. Вони (справи – 24 канал) абсолютно "висмоктані із пальця", – наголосив Барамідзе.

Барамідзе: Саакашвілі приїхав, як і обіцяв

За його словами, цілком очевидно, що Саакашвілі є політв'язнем. Він героїчно приїхав у Грузію.

Не було жодних гарантій, що його не ліквідують. Але, попри це, він приїхав, як і обіцяв громадянам Грузії перед виборами,

– сказав опозиціонер.

Нагадаємо, прихильники експрезидента Грузії вийшли на протест з вимогою звільнити Саакашвілі. Мітингувальники налаштовані ночувати біля фортеці Руставі.

До речі! Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі повернеться в Україну тільки тоді, коли відсидить тюремний термін.

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