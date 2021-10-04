У понеділок вперше після затримання Саакашвілі до нього пустили адвоката. Захисник Георгій Чівіашвілі розповів, як Саакашвілі почувається та що планує робити далі.
До речі Залежно від поведінки, – прем'єр Грузії погрожує "накинути" обвинувачень Саакашвілі
"Бадьорий, продовжує голодувати"
Міхеіл Саакашвілі перебуває у пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди його помістили 1 жовтня. Допускати туди юристів в неробочі дні адміністрація в'язниці відмовлялася. Відтак перша зустріч відбулася лише 4 жовтня.
Адвокат Георгій Чівіашвілі зазначив, що Саакашвілі бадьорий, хоч і продовжує голодування. Його мета – політична боротьба на батьківщині, відтак, за словами захисника, він з Грузії не поїде.
Що стосується питання екстрадиції, позиція Міхеіла Саакашвілі з приводу цього питання полягає в тому, що він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу. Напевно, він відмовиться від екстрадиції,
– заявив захисник.
Адвокати також зачитали лист Саакашвілі, в якому він звертається до членів своєї партії. Експрезидент підкреслює, що задоволений результатами муніципальних виборів і закликає своїх однодумців продовжувати боротьбу.
4 жовтня біля Руставської в'язниці прихильники експрезидента Грузії планують провести першу масштабну акцію з вимогою його звільнення.
Саакашвілі заарештували у Грузії: головне
- Міхеіл Саакашвілі із 2018 року засуджений у Грузії за зловживання владою під час того, як був там президентом.
- Останні роки він не був на батьківщині і жив в Україні та отримав українське громадянство.
- Втім, 1 жовтня він заявив, що прибув у Грузію і хоче підтримати свою партію "Єдиний національний рух", яка є опозиційною до влади.
- Виявилося, що у Грузію він потрапив незаконно: перетнувши його у кабіні трейлера.
- Політика арештували через відкриті кримінальні справи.