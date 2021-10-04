В понедельник впервые после задержания Саакашвили к нему пустили адвоката. Защитник Георгий Чивиашвили рассказал, как Саакашвили себя чувствует и что планирует делать дальше.

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"Бодрый, продолжает голодать"

Михаил Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении № 12 в Рустави, куда его поместили 1 октября. Допускать туда юристов в нерабочие дни администрация тюрьмы отказывалась. Поэтому первая встреча состоялась только 4 октября.

Адвокат Георгий Чивиашвили отметил, что Саакашвили бодрый, хоть и продолжает голодовку. Его цель – политическая борьба на родине, поэтому, по словам защитника, он из Грузии не уедет.

Что касается вопроса экстрадиции, позиция Михаила Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину и планирует политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции,

– заявил защитник.

Напомним! Владимир Зеленский заявил, что Украина не останется в стороне от дела политика в Грузии. Украина будет добиваться возвращения Саакашвили, который является ее гражданином.

Адвокаты также зачитали письмо Саакашвили, в котором он обращается к членам своей партии. Экс-президент подчеркивает, что доволен результатами муниципальных выборов и призывает своих единомышленников продолжать борьбу.

4 октября возле Руставской тюрьмы сторонники экс-президента Грузии планируют провести первую масштабную акцию с требованием его освобождения.

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