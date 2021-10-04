В понедельник впервые после задержания Саакашвили к нему пустили адвоката. Защитник Георгий Чивиашвили рассказал, как Саакашвили себя чувствует и что планирует делать дальше.
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"Бодрый, продолжает голодать"
Михаил Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении № 12 в Рустави, куда его поместили 1 октября. Допускать туда юристов в нерабочие дни администрация тюрьмы отказывалась. Поэтому первая встреча состоялась только 4 октября.
Адвокат Георгий Чивиашвили отметил, что Саакашвили бодрый, хоть и продолжает голодовку. Его цель – политическая борьба на родине, поэтому, по словам защитника, он из Грузии не уедет.
Что касается вопроса экстрадиции, позиция Михаила Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину и планирует политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции,
– заявил защитник.
Адвокаты также зачитали письмо Саакашвили, в котором он обращается к членам своей партии. Экс-президент подчеркивает, что доволен результатами муниципальных выборов и призывает своих единомышленников продолжать борьбу.
4 октября возле Руставской тюрьмы сторонники экс-президента Грузии планируют провести первую масштабную акцию с требованием его освобождения.
Саакашвили арестовали в Грузии: главное
- Михаил Саакашвили с 2018 года осужден в Грузии за злоупотребление властью во время того, как был там президентом.
- Последние годы он не был на родине и жил в Украине и получил украинское гражданство.
- Впрочем, 1 октября он заявил, что прибыл в Грузию и хочет поддержать свою партию "Единое национальное движение", которая является оппозиционной к власти.
- Оказалось, что в Грузию он попал незаконно, пересекая границу в кабине трейлера.
- Политика арестовали из-за открытых уголовных дел.