Нардепка заявила, що обов'язково поїде в Грузію. Водночас наразі тут, в Україні, є багато роботи.

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"Звичайно, треба їхати в Грузію", – сказала Ясько. За її словами, наразі є трохи інші питання:

по-перше, треба, щоб грузинський народ захистив своє волевиявлення;

по-друге, треба, щоб долучилась міжнародна спільнота.

"Відбувається багато заяв. Україна зробила досить чітку, потужну позицію. Президент Зеленський заявив, що ми повертатимемо всіх громадян України", – відзначила Ясько.

Тому є багато роботи в Україні. Через якийсь час, я думаю, що обов'язково туди (у Грузію – 24 канал) поїду. Але це буде не сьогодні,

– пояснила кохана Саакашвілі.

Чи повернеться Саакашвілі в Україну

Ясько зауважила, що позиція Саакашвілі є чіткою. Він проживає в Україні і дуже пишається громадянством цієї держави.

"Він відчуває себе тут, як вдома. Він є українським політиком, але його Батьківщина – Грузія, яка зараз перебуває в кризі. Він відчуває відповідальність врятувати її", – додала вона.

Нагадаємо! Після затримання Саакашвілі нардепка Ясько розповіла про стосунки з ним. У романтичних стосунках пара перебуває вже понад рік.

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