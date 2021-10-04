Нардепка заявила, що обов'язково поїде в Грузію. Водночас наразі тут, в Україні, є багато роботи.
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"Звичайно, треба їхати в Грузію", – сказала Ясько. За її словами, наразі є трохи інші питання:
- по-перше, треба, щоб грузинський народ захистив своє волевиявлення;
- по-друге, треба, щоб долучилась міжнародна спільнота.
"Відбувається багато заяв. Україна зробила досить чітку, потужну позицію. Президент Зеленський заявив, що ми повертатимемо всіх громадян України", – відзначила Ясько.
Тому є багато роботи в Україні. Через якийсь час, я думаю, що обов'язково туди (у Грузію – 24 канал) поїду. Але це буде не сьогодні,
– пояснила кохана Саакашвілі.
Чи повернеться Саакашвілі в Україну
Ясько зауважила, що позиція Саакашвілі є чіткою. Він проживає в Україні і дуже пишається громадянством цієї держави.
"Він відчуває себе тут, як вдома. Він є українським політиком, але його Батьківщина – Грузія, яка зараз перебуває в кризі. Він відчуває відповідальність врятувати її", – додала вона.
Ясько має намір їхати у Грузію: дивіться відео
Затримання Саакашвілі у Грузії: головне
- Політика затримали у Грузії 1 жовтня 2021 року. Раніше Саакашвілі прогнозував такий розвиток подій.
- Експрезидента Грузії ув'язнили на 6 років. У 2018 році його заочно засудили одразу за двома статтями.
- Опозиція держави організовує масові протести за його свободу.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна допомагатиме Саакашвілі.