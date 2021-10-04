Нардеп заявила, что обязательно поедет в Грузию. В то же время сейчас здесь, в Украине, много работы.

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"Конечно, надо ехать в Грузию", – сказала Ясько. По ее словам, сейчас есть немного другие вопросы:

во-первых, надо, чтобы грузинский народ защитил свое волеизъявление;

во-вторых, надо, чтобы присоединилось международное сообщество.

"Происходит много заявлений. Украина сделала достаточно четкую, мощную позицию. Президент Зеленский заявил, что мы будем возвращать всех граждан Украины", – отметила Ясько.

Поэтому есть много работы в Украине. Через какое-то время, я думаю, что обязательно туда (в Грузию – 24 канал) поеду. Но это будет не сегодня,

– объяснила возлюбленная Саакашвили.

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Ясько отметила, что позиция Саакашвили является четкой. Он проживает в Украине и очень гордится гражданством этого государства.

"Он чувствует себя здесь как дома. Он является украинским политиком, но его родина – Грузия, которая сейчас находится в кризисе. Он чувствует ответственность спасти ее", – добавила она.

Напомним! После задержания Саакашвили нардеп Ясько рассказала об отношениях с ним. В романтических отношениях пара находится уже более года.

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