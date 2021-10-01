Депутат обнародовала в сети видео, которое записали заранее, когда Саакашвили еще находился на территории Украины.

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Ясько рассказала об отношениях с Саакашвили

Мы записали это видео до отъезда Михаила в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем,

– отметила Ясько.

Нардеп подчеркнула, что поддерживает борьбу политика, потому что "только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут менять мир".

"Я его полностью поддерживаю. Михаил Саакашвили – гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан! Люблю", – добавила в публикации Ясько.

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Такое же видео вечером появилось и на странице Саакашвили в фейсбуке.

"Мы записали это видео до моего отъезда в Грузию. О том, что Грузия и Украина вместе. И договорились, что опубликуем это видео в случае ареста. Я и Лиза Ясько вместе", – написал Саакашвили.

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Реакция на возвращение в Грузию жены Саакашвили

На возвращение Саакашвили на родину и его арест в сети отреагировала и жена политика Сандра Рулофс.

Она отметила, что Саакашвили выполнил свое обещание и вернулся в Грузию. Она назвала такой поступок "проявлением героизма и гениальности", а также призвала сторонников оппозиции прийти 2 октября голосовать на местных выборах.

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