Депутат обнародовала в сети видео, которое записали заранее, когда Саакашвили еще находился на территории Украины.
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Ясько рассказала об отношениях с Саакашвили
Мы записали это видео до отъезда Михаила в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем,
– отметила Ясько.
Нардеп подчеркнула, что поддерживает борьбу политика, потому что "только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут менять мир".
"Я его полностью поддерживаю. Михаил Саакашвили – гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан! Люблю", – добавила в публикации Ясько.
Грузинско-украинский политик подтвердил слова Ясько
Такое же видео вечером появилось и на странице Саакашвили в фейсбуке.
"Мы записали это видео до моего отъезда в Грузию. О том, что Грузия и Украина вместе. И договорились, что опубликуем это видео в случае ареста. Я и Лиза Ясько вместе", – написал Саакашвили.
Ясько и Саакашвили сообщили о своих отношениях: смотрите видео
Реакция на возвращение в Грузию жены Саакашвили
На возвращение Саакашвили на родину и его арест в сети отреагировала и жена политика Сандра Рулофс.
Она отметила, что Саакашвили выполнил свое обещание и вернулся в Грузию. Она назвала такой поступок "проявлением героизма и гениальности", а также призвала сторонников оппозиции прийти 2 октября голосовать на местных выборах.
Задержание Саакашвили в Грузии: основное
- Утром 1 октября Михеил Саакашвили сообщил, что вернулся на родину, и уточнил, что находится в городе Батуми.
- Грузинские силовики заявили, что политик не пересекал государственную границу. А спикер грузинского парламента подчеркнул, что Саакашвили в Грузии нет, а его видео – фейк.
- Уже вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили рассказал, что Саакашвили задержали. В окружении третьего президента Грузии эту информацию сначала не подтверждали, но впоследствии появились кадры, которые не оставили сомнений.
- На родине против Саакашвили ранее возбудили несколько уголовных дел. Ему грозит до 6 лет заключения. Сейчас политика доставили в Руставскую тюрьму недалеко от Тбилиси. Адвокаты политика считают его задержание политически мотивированным.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила, что Саакашвили не получит помилования.
- А в Офисе Президента Украины такие шаги грузинских властей назвали "местью политику".