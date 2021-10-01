Депутатка оприлюднила у мережі відео, яке записали заздалегідь, коли Саакашвілі ще перебував на території України.
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Ясько розповіла про стосунки зі Саакашвілі
Ми записали це відео до від'їзду Михайла до Грузії. Про те, що ми разом. Про те, що любимо один одного та підтримуємо,
– зазначила Ясько.
Нардепка наголосила, що підтримує боротьбу політика, адже "лише справжні борці з таким великим серцем та любов‘ю до своєї держави можуть змінювати світ".
"Я його повністю підтримую. Михайло Саакашвілі – громадянин України, і ми повинні захищати наших громадян! Люблю", – додала у дописі Ясько.
Грузинсько-український політик підтвердив слова Ясько
Таке ж відео ввечері з'явилося і на сторінці Саакашвілі у фейсбуці.
"Ми записали це відео до мого від'їзду в Грузію. Про те, що Грузія та Україна разом. І домовилися, що опублікуємо це відео у випадку арешту. Я і Ліза Ясько разом", – написав Саакашвілі.
Ясько та Саакашвілі повідомили про свої стосунки: дивіться відео
Реакція на повернення у Грузію дружини Саакашвілі
На повернення Саакашвілі на батьківщину та його арешт у мережі відреагувала і дружина політика Сандра Рулофс.
Вона зазначила, що Саакашвілі виконав свою обіцянку й повернувся у Грузію. Вона назвала такий вчинок "проявом героїзму та геніальності", а також закликала прихильників опозиції прийти 2 жовтня голосувати на місцевих виборах.
Затримання Саакашвілі у Грузії: основне
- Вранці 1 жовтня Міхаїл Саакашвілі повідомив, що повернувся на батьківщину, та уточнив, що перебуває у місті Батумі.
- Грузинські силовики заявили, що політик не перетинав державний кордон. А спікер грузинського парламенту наголосив, що Саакашвілі в Грузії нема, а його відео – фейк.
- Вже ввечері прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі розповів, що Саакашвілі затримали. В оточенні третього президента Грузії цю інформацію спершу не підтверджували, але згодом з'явилися кадри, які не залишили сумнівів.
- На батьківщині проти Саакашвілі раніше порушили декілька кримінальних справ. Йому загрожує до 6 років ув'язнення. Наразі політика доставили у Руставську в'язницю неподалік Тбілісі. Адвокати політика вважають його затримання політично вмотивованим.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила, що Саакашвілі не отримає помилування.
- А в Офісі Президента України такі кроки грузинської влади назвали "помстою політику".