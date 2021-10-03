Який вигляд має в'язниця колишнього очільника Грузії – показав фотограф Ян Доброносов.

Важливо Саакашвілі у в'язниці: в МЗС розповіли про результати зустрічі з грузинським дипломатом

Відомо, що затриманого в Грузії колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі утримують у в'язниці міста Руставі, що розташоване за 30 кілометрів від Тбілісі. Політика доставили туди в ніч на 2 жовтня та помістили у камеру.

Варто зазначити, що всі підходи до в'язниці №12 у Руставі абсолютно вільні. Сам пенітенціарний заклад охороняється у штатному режимі. Як розповів Доброносов, поруч з в'язницею він не побачив жодного прихильника Саакашвілі, який би вимагав його звільнення з-під варти.

В'язниця, де утримують Саакашвілі / Фото з фейсбуку Яна Доброносова

Затримання Саакашвілі: головне

Саакашвілі, за словами його представників, вирушив у Грузію для захисту голосів виборців своєї партії "Єдиний національний рух" на виборах до місцевих органів влади.

Майже одразу по прильоту його заарештували, адже у 2018 році Саакашвілі був заочно засуджений одразу за двома статтями. Експрезидента Грузії заарештували на шість років.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишиться осторонь цієї ситуації. Президент України зауважив, що домагатиметься повернення Саакашвілі, адже він є громадянином нашої країни.

Цікаво! 2 жовтня Саакашвілі написав листа з в'язниці, у якому заявив, що вироки йому ухвалювали на замовлення Путіна. У Офісі Президента затримання політика оцінили як помсту з боку влади Грузії.