Как выглядит тюрьма бывшего главы Грузии – показал фотограф Ян Доброносов.

Важно Саакашвили в тюрьме: в МИД рассказали о результатах встречи с грузинским дипломатом

Известно, что задержанного в Грузии бывшего президента страны Михеила Саакашвили удерживают в тюрьме города Рустави, расположенного в 30 километрах от Тбилиси. Политика доставили туда в ночь на 2 октября и поместили в камеру.

Стоит отметить, что все подходы к тюрьме №12 в Рустави абсолютно свободны. Само пенитенциарное учреждение охраняется в штатном режиме. Как рассказал Доброносов, рядом с тюрьмой он не увидел ни одного сторонника Саакашвили, который бы требовал его освобождения из-под стражи.

Тюрьма, где содержат Саакашвили / Фото из фейсбука Яна Доброносова

Задержание Саакашвили: главное

Саакашвили, по словам его представителей, отправился в Грузию для защиты голосов избирателей своей партии "Единое национальное движение" на выборах в местные органы власти.

Почти сразу по прилету его арестовали, ведь в 2018 году Саакашвили был заочно осужден сразу по двум статьям. Экс-президента Грузии арестовали на шесть лет.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не останется в стороне от этой ситуации. Президент Украины отметил, что будет добиваться возвращения Саакашвили, ведь он является гражданином нашей страны.

Интересно! 2 октября Саакашвили написал письмо из тюрьмы, в котором заявил, что приговоры ему выносили по заказу Путина. В Офисе Президента задержание политика оценили как месть со стороны властей Грузии.