Зараз ні про яке повернення у державу, громадянином якої він є, не може бути і мови. Таку заяву зробив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Тим часом Власнику грузинської квартири, де переховувався Саакашвілі, оголосили звинувачення

"Саакашвілі повністю відсидить свій термін"

Глава уряду зазначив, що колишній президент Грузії просить співробітників в'язниці повернути його в Україну. Він з іронією заявив, що влада Грузії не спала, тому непомітно приїхати-поїхати не вийшло.

Зараз він наполегливо просить, щоб його повернули в Україну. Він усвідомив, що перебуває у в'язниці в складному становищі….Чому він приїхав, чому він наївно повірив, що ми тут спали і за його приїздом нічого б не було?

– сказав Гарібашвілі.

Щодо громадянства України, прем'єр зазначив: те, що Саакашвілі відмовився від грузинського паспорта – це приниження. "Якщо він хоче повернутися в Україну, він зможе це зробити після того, як повністю відсидить термін і зможе йти куди захоче", – заявив він.

Натомість про помилування чи скорочення терміну ув'язнення не може бути мови, за словами очільника уряду. Мовляв, немає нікого, хто в у нинішньому уряді взявся б за це.

Я заявляю з повною відповідальністю, що Саакашвілі повністю відсидить свій термін. Станом на сьогодні він засуджений до шести років в'язниці. Цей вирок винесено останньою інстанцією,

– зазначив прем'єр.

Нагадаємо! Лідерка країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла, що ніколи не помилує політика. За словами адвокатів Саакашвілі, помилування президентки є єдиним можливим шляхом для його звільнення.

Саакашвілі затримали у Грузії: головне