Оппозиция понимает, что государство нужно избавить от режима Владимира Путина и олигарха Иванишвили. Об этом в эфире 24 канала сказал соратник экс-президента и один из лидеров "Единого национального движения" Гиорги Барамидзе.

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"Его арест порадовал только Путина и олигарха Иванишвили. Его судебные дела признают только Путин и олигарх Иванишвили. Они (дела – 24 канал) абсолютно "высосаны из пальца", – подчеркнул Барамидзе.

Барамидзе: Саакашвили приехал, как и обещал

По его словам, вполне очевидно, что Саакашвили является политзаключенным. Он героически приехал в Грузию.

Не было никаких гарантий, что его не ликвидируют. Но, несмотря на это, он приехал, как и обещал гражданам Грузии перед выборами,

– сказал оппозиционер.

Напомним, сторонники экс-президента Грузии вышли на протест с требованием освободить Саакашвили. Митингующие настроены ночевать возле крепости Рустави.

Кстати говоря! Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили вернется в Украину только тогда, когда отсидит тюремный срок.

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