Несмотря на фальсификации и запугивания, люди продолжают бороться. Об акциях протеста в Грузии рассказал в эфире 24 канала соратник экс-президента Грузии и один из лидеров "Единого национального движения" Гиорги Барамидзе.

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Барамидзе: Мы продолжим борьбу

Он объяснил, что ни в одном крупном городе режим Бидзина Иванишвили не смог перейти границу 40%. Поэтому в крупных городах будет проходить второй тур.

Это (ситуация – 24 канал) похоже на Беларусь и Туркменистан. К сожалению, я вынужден это говорить,

– подчеркнул Барамидзе.

По его словам, грузинский народ вышел и показал, что не поддерживает такую власть. Люди собираются ставить палатки и, вероятно, оставаться на ночь.

"Мы продолжим борьбу за освобождение нашей страны и Саакашвили", – сказал оппозиционер.

Кстати! Самая главная борьба, как считает Барамидзе, состоится во втором туре выборов – 30 октября.

Протесты за освобождение Саакашвили: что известно

Митингующие собрались возле крепости Рустави, куда поместили Саакашвили после ареста.

Люди съехались из разных регионов Грузии.

Протестующие в руках держат плакаты с надписями "Нет политическому преследованию!", "Свободу Михеилу Саакашвили" и т. п.

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