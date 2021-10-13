Він відбудеться вже завтра, 14 жовтня. Про це заявила в ефірі 24 каналу "слуга народу" Єлизавета Ясько.
Зверніть увагу Проблеми з мовою, моторикою і кольором обличчя, – Ясько про стан здоров'я Саакашвілі
Акція – за свободу Саакашвілі і Грузії
За її словами, Саакашвілі продовжує голодувати, адже вважає, що це єдиний шлях боротьби. Мовляв, тільки так він зможе домогтись справедливості у Грузії і повернути там демократію.
Прихильники Саакашвілі завтра (14 жовтня – 24 канал) збиратимуть мітинг у підтримку Саакашвілі, зокрема за його звільнення із тюрьми,
– наголосила Ясько.
Вона анонсувала, що мітинг організують у столиці країни – Тбілісі. Інформацію підтвердила і ексголова Нацполіції України Хатія Деканоїзде.
"Ця акція не тільки за його свободу, а за свободу всієї країни. Адже той режим, який у нас зараз є, дуже тисне на населення Грузії", – пояснила вона.
Чому відбуваються мітинги
- Після того, як затримали Міхеіла Саакашвілі, сотні людей почали виходити на вулицю, вимагаючи його звільнення.
- Через погіршення здоров'я політика протестувальники почали збиратись після в'язниці у Руставі. На акції приходив навіть брат експрезидента Грузії.
- Один із протестів навіть переходив у сутички. Деяких демонастрантів правоохоронці почали затримувати.
- Соратник Саакашвілі і один з лідерів "Єдиного національного руху" Гіоргі Барамідзе розповів про протести. Він вважає, що політична ситуація у державі схожа на Білорусь та Туркменістан.
"Слуга" Ясько анонсувала мітинг у Грузії: дивіться відео