Він відбудеться вже завтра, 14 жовтня. Про це заявила в ефірі 24 каналу "слуга народу" Єлизавета Ясько.

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Акція – за свободу Саакашвілі і Грузії

За її словами, Саакашвілі продовжує голодувати, адже вважає, що це єдиний шлях боротьби. Мовляв, тільки так він зможе домогтись справедливості у Грузії і повернути там демократію.

Прихильники Саакашвілі завтра (14 жовтня – 24 канал) збиратимуть мітинг у підтримку Саакашвілі, зокрема за його звільнення із тюрьми,

– наголосила Ясько.

Вона анонсувала, що мітинг організують у столиці країни – Тбілісі. Інформацію підтвердила і ексголова Нацполіції України Хатія Деканоїзде.

"Ця акція не тільки за його свободу, а за свободу всієї країни. Адже той режим, який у нас зараз є, дуже тисне на населення Грузії", – пояснила вона.

Відзначимо! Попередня акція на підтримку Саакашвілі відбулась 10 жовтня під будівлею парламенту.

Чому відбуваються мітинги

Після того, як затримали Міхеіла Саакашвілі, сотні людей почали виходити на вулицю, вимагаючи його звільнення.

Через погіршення здоров'я політика протестувальники почали збиратись після в'язниці у Руставі. На акції приходив навіть брат експрезидента Грузії.

Один із протестів навіть переходив у сутички. Деяких демонастрантів правоохоронці почали затримувати.

Соратник Саакашвілі і один з лідерів "Єдиного національного руху" Гіоргі Барамідзе розповів про протести. Він вважає, що політична ситуація у державі схожа на Білорусь та Туркменістан.

"Слуга" Ясько анонсувала мітинг у Грузії: дивіться відео