Поблизу тюрми 8 жовтня на акцію протесту зібралися сотні прихильників третього грузинського президента. Вони намагалися написати на асфальті та стінах закладу гасло "Свободу Міші".
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Співробітники поліції затримали в адміністративному порядку декількох демонстрантів. Правоохоронці пояснили, що наносити будь-які слова на стіни адмінбудівель заборонено законом Грузії.
- Унаслідок цього між прихильниками Саакашвілі поліцейськими сталися сутички.
Сутички під в'язницею, де сидить Саакашвілі / Фото RFE/RL
Повернення Саакашвілі в Грузію
- Міхеіл Саакашвілі 27 вересня 2021 року придбав квиток на літак до Грузії. Згодом, наступного дня, він у соцмережах оприлюднив фотографію документа.
- Вранці 1 жовтня 2021 року грузинський політик показав відеозвернення. У ролику він заявив, що повернувся на батьківщину та перебуває у місті Батумі.
- Пізніше стало відомо, що до держави третій президент потрапив незаконно, перетнувши кордон у кабіні трейлера. Згодом правоохоронці заарештували політика.