Про таке ставлення до Саакашвілі у в'язниці розповів його адвокат Георгій Гелхаурі. Він 7 жовтня провів зустріч зі своїм підзахисним.
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До Саакашвілі погано ставляться в тюрмі
Вони (адміністрація в'язниці – 24 канал) створюють якомога більше проблем, щоб Саакашвілі почувався незатишно. До нього підходять вибірково, йому не дають матрац, телевізор, які він має право мати,
– зазначив Гелхаурі.
За його словами, багато засуджених користуються цими правами в установі. Однак у грузинсько-українського політика немає телевізора, наголосив адвокат, тільки тому, що він Міхеіл Саакашвілі.
Здебільшого до політика приходять юристи, адже список відвідувачів обмежений.
Саакашвілі затримали в Грузії: коротко
- Міхеіл Саакашвілі вранці 1 жовтня повідомив, що повернувся до Грузії. Того ж дня увечері його затримали правоохоронці.
- Раніше політика заочно засудили одразу за кількома справами, йому загрожує до 6 років ув'язнення.
- Врятувати Саакашвілі може тільки помилування президентки Саломе Зурабішвілі, однак вона категорично проти цього. Водночас адвокати сподіваються, що лідерка країни змінить свою думку.
- Політик вважає себе "особистим в'язнем Путіна". Він оголосив голодування, допоки він та його соратники не опиняться на волі.