Вблизи тюрьмы 8 октября на акцию протеста собрались сотни сторонников третьего грузинского президента. Они пытались написать на асфальте и стенах заведения лозунг "Свободу Мише".
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Сотрудники полиции задержали в административном порядке нескольких демонстрантов. Правоохранители пояснили, что наносить любые слова на стены админзданий запрещено законом Грузии.
- В результате между сторонниками Саакашвили и полицейскими произошли столкновения.
Столкновения под тюрьмой, где сидит Саакашвили / Фото RFE/RL
Возвращение Саакашвили в Грузию
- Михеил Саакашвили 27 сентября 2021 года купил билет на самолет в Грузию. Впоследствии, на следующий день, он в соцсетях обнародовал фотографию документа.
- Утром 1 октября 2021 года грузинский политик показал видеообращение. В ролике он заявил, что вернулся на родину и находится в городе Батуми.
- Позже стало известно, что в государство третий президент попал незаконно, пересекая границу в кабине трейлера. Впоследствии правоохранители арестовали политика.