Кроме того, министерство обратилось в ряд комитетов и организаций с целью обеспечения мониторинга состояния здоровья экс-президента, который сейчас находится в тюрьме в Рустави.
Обратите внимание Саакашвили поместили в одиночную камеру: власти Грузии говорит, что сам захотел
К кому обратились в министерстве
В обращении министерства юстиции Грузии говорится о необходимости создания группы врачей, которая будет наблюдать за состоянием здоровья экс-президента Саакашвили.
Целью группы медиков будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и в случае необходимости представление соответствующих рекомендаций,
– говорится в заявлении.
Также обращение поступило в парламентские комитеты по вопросам прав человека и здравоохранения с просьбой обеспечить надлежащее соблюдение прав Михеила Саакашвили. Свои действия Министерство юстиции мотивирует желанием информировать общество о состоянии здоровья экс-президента. К народному защитнику Нино Ломджарию поступила просьба содействовать этому процессу.
Задержание Саакашвили в Грузии: главное
- Утром 1 октября экс-президент Михеил Саакашвили анонсировал свое возвращение в Грузию. Вечером его задержали.
- Против политика на родине открыли ряд уголовных дел. По некоторым из них суд уже вынес приговор, поэтому Саакашвили отправили в тюрьму в Рустави отбывать 6 лет наказания.
- Экс-президент в знак протеста против приговора объявил голодовку. Украинский нардеп и возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что состояние его здоровья ухудшается.
- Спасти Михеила Саакашвили может только помилование президента Саломе Зурабишвили, однако она категорически против этого.