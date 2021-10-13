Крім того, міністерство звернулося до низки комітетів та організацій з метою забезпечення моніторингу стану здоров'я експрезидента, який зараз перебуває у в'язниці в Руставі.

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До кого звернулися у міністерстві

У зверненні Міністерства юстиції Грузії йдеться про необхідність створення групи лікарів, яка спостерігатиме за станом здоров'я експрезидента Саакашвілі.

Метою групи медиків буде періодичне спостереження за станом здоров'я Михайла Саакашвілі і в разі необхідності подання відповідних рекомендацій,

– йдеться у заяві.

Також звернення надійшло до парламентських комітетів з питань прав людини та охорони здоров'я з проханням забезпечити належне дотримання прав Михеіла Саакашвілі. Свої дії міністерство юстиції мотивує бажанням інформувати суспільство про стан здоров'я експрезидента. До народного захисника Ніно Ломджарія надійшло прохання сприяти цьому процесу.

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