Відповідну інформацію у відомстві повідомили 12 жовтня. Про це повідомила спеціальна пенітенціарна служба Грузії.

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Саакашвілі перевели в одиничну камеру

Влада повідомила, що політика перевели за рішенням адміністрації в'язниці в Руставі. Однак його ухвалили через бажання самого політика.

Тюремна адміністрація запропонувала Саакашвілі перебувати разом із сусідом по камері, але він категорично відмовився, що підтверджується відповідною документацією. Саме тому Саакашвілі на підставі його бажання помістили в одномісну тюремну камеру,

– розповіли у відомстві.

Ба більше, влада спростувала інформацію про те, що до політика не пускають його соратників. Там заявили, що особистий лікар Саакашвілі кілька разів у статусі сторонньої особи відвідав його в камері.

"Тому для чергового відвідування він має звернутися до пенітенціарної служби з усіма необхідними документами, а також обґрунтувати причини для зустрічі з Саакашвілі", – розповіли в пенітенціарній службі.

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