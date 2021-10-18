Личный врач бывшего президента Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили чувствует слабость. Впрочем, о госпитализации пока не говорится.

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"Пока в этом нет необходимости, но посмотрим. Он слабее, чем во время нашей предыдущей встречи", – пояснил медик. По его рекомендации уже завтра, 19 октября, состоится консилиум, на котором будут говорить о состоянии задержанного политика.

Основное о голодовке Саакашвили:

Саакашвили задержали в Грузии в начале октября. В тюрьме он отказался от еды. На восьмой день голодного протеста начал употреблять натуральные соки и мед.

Впоследствии любимая политика Елизавета Ясько сообщила, что в тюрьме тот похудел на 12 килограммов. У него начались проблемы с речью, моторикой и цветом лица.

Врач третьего грузинского президента отметил, что у Саакашвили – редкое заболевание крови – талассемия. Голодать при таком диагнозе категорически запрещено.

В конце 16 октября политик все же согласился пройти медосмотр и принять необходимые лекарства. После этого он продолжает пить только воду и чай.

Что говорят представители власти

На информацию об ухудшении состояния Саакашвили отреагировали, в частности, в министерстве культуры Грузии, пишет издание "Новости Грузия". Глава ведомства Тея Цулукиани убеждена, что оппозиции выгодно распространять слухи о вероятной смерти политика за решеткой. В то же время она подчеркнула, что нет никаких рисков того, что он умрет.

Обратите внимание! 18 октября сторонники Саакашвили организовали у здания Государственной канцелярии акцию протеста. Не обошлось без задержания активистов.